Obacht, Wirecard-Investoren: Weiter geht’s mit der Financial Times …

Es war einmal vor langer, langer Zeit. Nein, nicht in einer weit entfernten Galaxis. Und eigentlich auch gar nicht mal vor so langer Zeit, da hätte eine Schlagzeile wie die heutige hohe Wellen geschlagen. Die Causa Wirecard (WKN: 747206), in der eine vermeintlich investigative Berichterstattung ordentlich Trouble in den Kursverlauf des DAX-Konzerns gebracht hat, dürfte vielen Investoren noch immer in den Ohren klingeln. Auch wenn der Jahresanfang und der Beginn dieses Themas bereits einige Monate her ist und inzwischen wieder operative Neuigkeiten im Vordergrund stehen.

Doch um weiter in diesem Sinne zu berichten: Es gibt Neuigkeiten in dieser Angelegenheit und womöglich welche, die dem Wirecard-Management nicht gefallen könnten. Schauen wir daher einmal, was Investoren diesbezüglich wissen sollten.