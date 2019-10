Es ist schon paradox, dass die allseits propagierte innere Einheit Deutschlands zu neuen inneren Rissen und Spaltungen geführt hat. Grund: Der Zwang zur Vereinheitlichung. Konsens als unerfüllbares, falsches Ideal. Nachdem wir also in dieser Woche so schön über die deutsche Einheit bepredigt worden sind, weiten wir wieder den Blick. Und erkennen, dass dieses Paradox auch

Der Beitrag Johnson und Trump. Über den Missbrauch der Nation. erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Wolfgang Herles.