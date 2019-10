Wer absäuft, gewinnt. Kurioses und Paradoxes

Es ist schon mehr als eine merkwürdige Situation, der die Menschen in unserem Land in der Jetztzeit gegenüberstehen. Da erwartet man auf der einen Seite von ihnen, komplexe mathematisch-stochastische Modelle zu verstehen, um sich ein Urteil über die Klimakrise zu bilden, andererseits traut man ihnen jedoch nicht einmal zu, eine Kalorientabelle lesen zu können.

Weil die Menschen dafür anscheinend zu dämlich sind, kommt jetzt der Nutri-Score, die Lebensmittelampel. Da muss man nur noch Farben erkennen, um zu wissen, ob ein Lebensmittel für einen geeignet ist oder nicht.

Ich bin mal gespannt, wann anschließend die Klima-Ampel kommt? Aber nein, hier geht es ja nicht um Wissen, hier kann es ja auch nicht um Wissen gehen, weil das Thema letztlich nur den Wissenschaftlern zugänglich ist, hier geht es ausschließlich um den Glauben.

Und eine Glaubens-Ampel? Hm.

Ich denke, wir werden sowieso absaufen, so oder so. Weil führende Kreise in Deutschland schon viel zu lange à la Baisse auf unser Land spekulieren.

Dass jetzt auch der Seehofer-Horst dazu gehört, ist allerdings neu. Jeden vierten Flüchtling, der vor Italien aus dem Meer gerettet wird, nehmen wir jetzt also auf. Soso. Wahrscheinlich will man dadurch nur Matteo Salvini von der Lega zum Absaufen bringen, einen anderen Sinn macht diese Maßnahme ja nicht.

Jetzt kommen also nicht diejenigen Flüchtlinge erfolgreich nach Europa, deren Schlepper sie in ein seetüchtiges Schiff setzen, sondern diejenigen, deren Boot absäuft. Am besten in Sichtweite der vielen Rettungsschiffe.

Das eröffnet den Schleppern natürlich ganz neue Geschäftsmodelle.

Und weil ich gerade beim Meer bin. Wussten Sie eigentlich, dass es den Haupt-Speisefisch der Deutschen, den Seelachs, gar nicht gibt? Es gibt keinen Fisch, der Seelachs heißt. Der Seelachs ist eine Erfindung der Lebensmittelindustrie, um minderwertige Speisefische lukrativ an den Bundesbürger zu bringen.

Was es nicht alles gibt, oder? Vor allem das, was es nicht gibt.

Das Einzige, was derzeit noch echt ist, ist die gerade in Japan stattfindende Rugby-WM. Und warum das so ist, ergibt sich aus dem Unterschied zum Fußballtheater, und aus diesem wunderschönen Bonmot hier:

Fußball ist, in 90 Minuten stets so zu tun, vom Gegner verletzt worden zu sein, um dadurch eine Strafe für den Gegner zu provozieren. Rugby hingegen besteht darin, in 80 Minuten die gesamte Zeit über so zu tun, als sei man vom Gegner nicht verletzt worden, um keinen Zweifel an der eigenen Kampfbereitschaft aufkommen zu lassen.