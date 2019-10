DAX-Crash – clevere Warnung aus den USA

Erinnern Sie sich an unser Video zum DAX, aufgenommen am Sonntag vor einer Wochen? Kaum jemand interessiert die Meldung von Goldman zu einem möglichen Aktienrückgang im Oktober, wir hatten es noch freitags abends am 18.9 brühwarm serviert. Und ganz klar zu Puts geraten. Denn wenn man Goldman Sachs interpretieren kann, dann lässt sich aus den Aussagen der Bank gutes Kapital schlagen. Man muss nur wissen, wie man die Amerikaner “lesen” kann.

Vor 11 Tagen kam Goldman Sachs mit seiner spannenden Warnung heraus. Der Oktober dürfte volatil werden und die Aktienmärkte könnten auch noch einmal abtauchen. Daniel diskutiert das hier im wöchentlichen Auftritt bei n-tv. So beschrieben wir es nochmal im Beitrag vom 30.9. Auch da nochmal die Chance, sich short zu positionieren. Niedrige Vola, DAX bei knapp 12.500 – alles prima.

Jetzt – bei 11.900 ist es zu spät zum absichern. Unsere Sentimentindikatoren zeigen 600 Punkte tiefer ein klares Bild.