Wirecard gibt kleine Rätsel auf

Liebe Leser und Abonnenten, jetzt, unter der 11.900, kommt unsere Strategie zum Einsatz, antizyklisch mit riesiger Liquidität shoppen zu gehen. Was wir für unsere Leser vorschlagen und kaufen und wie wir den DAX bis Jahresende nochmal hinter uns lassen wollen - das lesen Sie alles im Exklusivbereich, sprich unserem Börsenbrief. Wir freuen uns auf Sie. PS: Und kennen Sie schon unseren Turbo-Letter? Plus 16% seit Anfang August, unserem Start und aktuell auch mit einer spannenden Wirecard-Position. Einfach hier klicken. Nun zu Wirecard, die wir vorgestern frisch ins Exklusiv-Depot genommen haben. Wir hatten es vor einigen Wochen im Video schon einmal thematisiert – bei Wirecard bleiben Fragen offen. Auf dem Investmenttag von Morgan Stanley haben wir Markus Braun persönlich erleben können und beschrieben damals einen “getriebenen Menschen”. Was nicht negativ gemeint sein muss, denn er ist getrieben von Wirecard per se. Es bleiben aber Fragen. Im Exklusivbereich finden Sie noch die Analyse zu den Umsatzverteilungen in Dubai und der aus unserer Sicht falsch beantworteten Frage der Bilanzierung und Prüfung dort. Gleichsam kam just heraus, dass die FT in Sachen Leerverkäufen sich nach Ansicht von einigen Anwälten nichts hat zuschulden kommen lassen. Gut und schön. Doch waren die Vorwürfe derart hart und deutlich und kosteten Milliarden Börsenwert, dass Braun die FT eigentlich hätte in Grund und Boden klagen müssen.

Er tat es aber nicht. Warum? Wir wissen aus alten Tagen bei der Financial Times, dass ein Blatt wie die FT sich doppelt und dreifach juristisch absichert, ehe sie etwas behauptet. Momentan mutet das ganze eher nach einem Waffenstillstand an als nach einem Rundum-Sieg von Wirecard. Ohne dass juristisch irgendwas belegt wäre. Die Fragen sind aber nicht ganz zur Zufriedenheit vom Tisch. Womöglich hängt auch deshalb die Aktie um 150, denn operativ sieht alles bestens aus. Der Markt ist ein Traum-Markt. Wir nutzen dies immer wieder für Trades in Wirecard, denn die hohe Vola macht einfach Spaß. 16 Trades infolge gingen gut, es werden auch welche kommen, die misslingen. Bestimmt.

Doch wir werden immer wieder nach Chance-Risiko das beste für unsere Abonnenten raussuchen. Auch deshalb übrigens liegt unser Tradingdepot auch 2019 weit vor dem DAX - plus 27%. Unser Basisdepot peilt pro Jahr für Sie als Basisinvestment konservative 10% an. Wir liegen mit 8% seit Januar voll auf Kurs. Das Depot ist ganz bewusst auf diese 10% ausgelegt. Wir nutzen dort Bonuspapiere und Discounter vornehmlich.