Klar, jeder würde gerne mal so richtig dreckig die Sau rauslassen, einfach mal anpöbeln, anranzen und anschreien, wer einem gerade nicht in den Kram passt. Aber auch ein sächsischer Kleinunternehmer, so klein und so privat schwiemelig sein Betrieb auch sein mag, auch der Betreiber der kleinste Hütte irgendwo hinter den sieben Bergen tut gut daran,

Der Beitrag Aber bitte ohne AfD-Hirse erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Alexander Wallasch.