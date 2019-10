Carmignac Patrimoine – welch mieses Investment

Sparen ist finanzieller Selbstmord. Jedenfalls, wenn man zu einem der beliebtesten aktiven Fonds in Deutschland greift, dem oben genannten Carmignac. Aktive Fonds sind ohnehin in 98% der Fälle nutzlos im Vergleich zum Direktinvestment in den Index. Die Manager werden bezahlt, nicht die Anleger. Der Carmignac liegt auf Level des Jahres 2014 – Wahnsinn! 5 verlorene Jahre für Fondsanleger. Und auch die EZB versucht seit Jahren diese Nachricht in den Markt zu bringen, doch viele private Investoren haben es noch nicht ganz realisiert. Nun, kurz vor dem Abgang Mario Draghis, verändert die EZB die Zinsen zwar nicht, doch sie manifestiert ihre Ideen: Banken könnten von Negativzinsen entlastet werden, private Sparer umso mehr belastet werden, positive Zinsen sind auf mehr als absehbare Zeit keinerlei Thema.

Dazu erwägt man neue Anleiheaufkäufe und hat für September noch die Joker möglicher Aussichten auf Aktienkäufe, eine Verlängerung der Aussicht extrem niedriger Zinsen (forward G) und eine Entlastung eben der Banken im Hinterkopf.