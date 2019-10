Blackbox KW 40 – Merkels erstaunliches Geständnis

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der wie nur wenige die Kunst beherrscht, mit konzentriertem Blick, die Hand am Kinn, Aufmerksamkeit vorzutäuschen, sagte hinterher keinen Mucks. Der stets fröhliche Verfassungsrichter Voßkuhle war mit seinen Gedanken sicherlich ganz woanders, und Frank-Walter, unser Genosse Präsident, sinnierte in der Nikolai Kirche in Kiel vielleicht bekümmert darüber, ob Merkel ihm beim späteren

Ein Beitrag von Stephan Paetow.