Es war nur ein kleines Aufbäumen, dass die Daimler-Aktie in den letzten Tagen des Septembers knapp unterhalb der 50-Tagelinie vollzogen hat. Zwar konnte der EMA50 am 1. Oktober durch den Anstieg auf 46,19 Euro kurzzeitig überwunden werden, doch die anschließenden Abgaben habenden Kurs in der Zwischenzeit wieder deutlich unter seinen 50-Tagedurchschnitt zurückfallen lassen.

