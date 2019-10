Anzeige

In der letzten Woche ist bei der Nestlé-Aktie geschehen, was die Käufer eigentlich vermeiden wollten: Der Kurs ist signifikant unter die 50-Tagelinie bei 97,06 Euro zurückgefallen und das am 2. Oktober bei 94,56 Euro markierte Tief lag noch einmal deutlich unter dem Tief vom 16. September.

Allerdings ist es den Bullen in den letzten beiden Tagen gelungen, die Verluste wieder ...