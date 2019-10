Gold-ETF (GLD): bringen Trump & Erdogan den Breakout?

Sichere Häfen wie Gold rücken in der momentanten Situation in das Interesse der Anleger.

Impeachment-Verfahren, Syrien & Co.: Edelmetalle könnten von Krisenszenarien profitieren. Gold-ETF (GLD) mit neuem Long Setup.

Symbol: US78463V1070 ISIN: US78463V1070 Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate Rückblick: Mit fast 16 Prozent hat GLD in den vergangenen 6 Monate eine starke Entwicklung hingelegt. Momentan befindet sich der ETF nach einer Konsolidierung in einer Seitwärtsbewegung oberhalb des 20er-EMA. Chart vom 04.10.2019 Kurs: 141,85 USD Meine Expertenmeinung zu GLD Meinung: Die Entwicklung an den Börsen ist derzeit stark bestimmt durch die politische Großwetterlage. Zu den bekannten Krisenherden sind jetzt noch das eventuell bevorstehende Impeachment-Verfahren gegen US-Präsident Trump und das Säbelrasseln des türkischen Präsidenten Erdogan gekommen. Sichere Häfen wie Gold rücken in solch einer Situation in das Interesse der Anleger.

Mögliches Setup: Das Überschreiten der Marke von 143,20 USD könnte als Startschuss in eine neue GLD-Rallye gewertet werden. Der dazu passende Stopp Loss könnte bei 141 USD sitzen.