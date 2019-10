In der vergangenen Woche brach in Mexiko der bekannte Vulkan Popocatépetl aus (bei abc.es, 5.10.2019 gibt es ein Video; die Wikipedia-Seite listet die vergangene Aktivität auf). Die Anwohner haben sich bereits daran gewöhnt, dass die Erde immer wieder bebt, und doch sind sie nicht vorsichtig. Man könnte es surreal nennen, am Fuß eines Vulkans zu

Der Beitrag Fundamental richtig bei bebender Erde erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dushan Wegner.