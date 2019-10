Deutsche Anleihen starten kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag kaum bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Morgen geringfügig im 0,01 Prozent auf 174,48 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag wie am Freitag bei minus 0,60 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Wochenauftakt am deutschen Rentenmarkt. Schwache Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie konnten den Bundesanleihen im frühen Handel kaum Auftrieb verleihen. Im August waren die Auftragseingänge stärker als erwartet gefallen. Allerdings war der Dämpfer beim Auftragseingang im Vormonat nicht so kräftig wie bisher bekannt ausgefallen.

Im weiteren Handelsverlauf wird mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Es stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Generell dürften die Handelsgespräche zwischen den USA und China stärker in den Fokus rücken, die im Verlauf der Woche wieder aufgenommen werden sollen./jkr/jha/