Am Montagmorgen liegen die Indikationen für die Wirecard-Aktie spürbar über dem Niveau, das am Freitag zu sehen war. Intraday fiel der DAX-Titel zum Wochenausklang bis auf 137,05 Euro, liegt mittlerweile aber wieder bei Indikationen an der 142-Euro-Marke. Am Freitag war es mit 140,70 Euro (+0,75 Prozent) bereits erholt ins Wochenende gegangen für den Aktienkurs des Payment-Dienstleisters. Neue Nachrichten von Wirecard sind heute ...