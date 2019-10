Commerzbank, das zweitgrößte Geldhaus Deutschlands, versucht dem Krisenmodus zu entkommen Viele offene Baustellen, wie z.B. der Konzernumbau oder die Außenstände in Schweizer Franken der polnischen Tochter M-Bank in Höhe von 3,4 Milliarden Euro, belasten den Aktienkurs aller in Polen in diesem Segment tätigen Banken. Die richtungsweisende Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs über eine Annullierung der Frankenkredite der Raiffeisen Bank International spielt den Ball weiter an die polnischen Gerichte. Eine Umwandlung in polnische Zloty unter Beibehaltung der niedrigen Frankenzinsen ist noch nicht vom Tisch. Auch deshalb entwickelt sich der Kurs am vergangenen Freitag in Richtung des all-time-low bei 4,72 am 15. August 2019.

