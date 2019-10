Kommt die Endjahresrallye, oder haben die Bullen den Kampf verloren?

Saisonal kommt nun die bullische Zeit

Eigentlich müsste man meinen, dass ab Oktober die Börsen global wieder nach oben gehen müssten, so zumindest die Aussage der saisonalen Tendenzen. Doch in den letzten Jahren stimmte dieser Zyklus nicht immer und so erlebten die Märkte bereits im vorigen Jahr eine bärische Phase zu Beginn des letzten Quartals. Wird sich dieses Szenario nun erneut wiederholen, oder können die Bullen vielleicht doch noch überzeugen?

