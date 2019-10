Crypto49ers Event 2019: Ab ins Bitcoin-Bootcamp nach München

Am 15. November 2019 versammelt sich das Who is Who der Krypto-Branche in München, um zentrale Themen rund um Bitcoin und Co. zu diskutieren. Für echte Bitcoin-Fans ist das Bitcoin-Bootcamp zu Privacy und Security ein Muss.

Wollt ihr mehr zu Bitcoin und der Zukunft des Geldes lernen? Wenn ja, dann dürft ihr das Bitcoin-Bootcamp zu Privacy und Security in München auf keinen Fall verpassen. Das Event findet am 15. November 2019 in der FLYERALARM Lounge in München statt. Und das Beste: mit dem Gutschein-Code WALLSTREET erhaltet ihr zehn Prozent Rabatt auf die Tickets.

Das Who is Who der Krypto-Branche wird bei dem Event erwartet und zentrale Themen aus der Welt der Kryptowährungen diskutieren. So z. B. hält Manuel Andersch, Senior Economist bei der BayernLB, einen Vortrag zu Bitcoin und Gold. Das vollständige Eventprogramm samt aller Redner findet ihr HIER.

Nach der Konferenz findet um 18:30 Uhr noch ein Carnivore-Dinner im "Goldenen Kalb" (Viktualienmarkt) statt. Wenn ihr auch daran teilnehmen wollt, solltet ihr das entsprechende Ticket buchen.

WANN:

Freitag, der 15. November 2019

09:00 bis 18:00 Uhr (CET)



WO:

FLYERALARM Lounge München

Rindermarkt 16

80331 München

WEITERE INFOS UND TICKETS HIER