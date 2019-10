Flatex: Die Million ist das Fünfjahres-Ziel

Flatex hat am Montag Neukundenzahlen für die ersten neun Monate des laufenden Jahres vorgelegt. Das Unternehmen meldet 68.000 Neukunden seit Jahresbeginn, womit eine Steigerung um 260 Prozent zum Vorjahreszeitraum erzielt wurde. Einen wesentlichen Beitrag dazu liefert der Start des Angebots in den Niederlanden in diesem Jahr. „Mehr als 33.000 niederländische Kunden haben sich bereits für das „Zero-Fee Trading”-Produktangebot ...