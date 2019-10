Der Nickelmarkt wird immer noch vom bevorstehenden Exportverbot in Indonesien beherrscht. Die Händler ziehen derzeit so schnell so viel Metall aus den Warenhäusern ab, wie sie können.

Die von der London Metal Exchange überwachten Lagerbestände verbuchten Ende vergangener Woche gleich zwei Rekordrückgänge auf Tagesbasis nacheinander. Damit wurde die Rallye, die den Nickelpreis bereits auf den höchsten Jahresgewinn seit 2006 zusteuern lässt, weiter befeuert.