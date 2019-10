Polen zwei Wochen vor der Parlamentswahl

Der Spruch von der „polnischen Wirtschaft“ als dem Inbegriff des Schlendrians und Unfähigkeit hat noch der preußische König Friedrich der Große (1740 – 1787) vor über zwei Jahrhunderten kreiert. Was auch bis zum Ende des Kommunismus in 1991 zutraf, ist heute Vergangenheit. Die Ökonomie Polens boomt, etwa zwei Millionen ukrainische Gastarbeiter http://prawda24.com/wer-profitiert-von-der-ukraine-krise/ finden beim westlichen Nachbarn Lohn und Brot und denken nicht an die Weiterfahrt in den „goldenen“ Westen, Auslandsinvestoren ziehen ins Land. Das Land (Platz 48. weltweit) hat beim BIP in der EU schon Griechenland eingeholt und steht gleichauf mit Portugal, obwohl diese Länder einen „kapitalistischen Vorsprung“ von über 40 Jahren aufweisen können. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_L%C3%A4nder_nach_Bruttoinlands ...

Die Weltbank belegt es – Polen holt gewaltig auf