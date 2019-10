Robecos Head of Quant Research: "ETFs müssen erst noch beweisen, dass sie besser sind als aktive Fonds"

Das generelle Abschneiden aktiver Publikumsfonds ist in den letzten 20 Jahren häufig genug infrage gestellt worden. Im Jahr 1997 zeigte Mark Carhart in seiner wegweisenden Studie¹, dass aktiv gemanagte Fonds unter Berücksichtigung von Gebühren und Transaktionskosten im Durchschnitt hinter dem Markt zurückbleiben und dass es keinen Hinweis auf überlegene Wertentwicklung gibt, wenn man das Exposure gegenüber den Faktoren Market, Size, Value und Momentum berücksichtigt.

Etliche weitere Untersuchungen bestätigen in der Folge diese Ergebnisse, was breit angelegten indexbasierten Strategien den Weg bereitete. Die Umsetzung solcher Strategien wurde durch die Einführung von ETFs erleichtert, die in der Regel auf die Abbildung eines Index zu niedrigen Kosten abzielen. Im Lauf der Jahre sind die Mittelzuflüsse in ETFs stark gestiegen. Dies wirft die Frage auf, ob traditionelle, aktive Fonds überflüssig werden könnten.