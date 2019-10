Nach der Kurserholung am Freitag steht die Nel ASA Aktie heute wieder unter Druck. Damit kommt erneut eine charttechnische Unterstützungsmarke in den Blickpunkt, die schon am Donnerstag und Freitag die Abwärtsbewegung gebremst hatte. Nachdem Nels Aktienkurs am Freitag sich noch bis auf 0,796 Euro erholen konnte, beginnt heute in diesem Bereich die Intraday-Abwärtsbewegung. Bisher hat diese die Wasserstoff-Aktie bis auf 0,760 Euro ...