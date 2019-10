Der Übernahmeversuch bei Osram durch ams ist zunächst gescheitert. Die notwendige Annahmeschwelle wurde nicht erreicht. Die Annahmequote lag bei 51,6 Prozent, die Schwelle lag jedoch bei 62,5 Prozent. Allerdings hält ams inzwischen fast 20 Prozent an Osram. Somit sind die Österreicher der größte Aktionär von Osram.Am 12. November will Osram nun ein Update zur Unternehmensstrategie geben. Man will die Zukunft selbständig ...