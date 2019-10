FRANKFURT/KAIRO (dpa-AFX) - Im Zuge der aktuellen Konjunkturschwäche könnten Gold und lang laufende Anleihen aus charttechnischer Sicht zu den aussichtsreichsten Anlageklassen zählen. "Wir befinden uns in der letzten Phase des Kondratjew-Zyklus, in der die Zinsen typischerweise fallen", sagte Robin Griffiths, technischer Chefstratege beim Investmenthaus ECU Group, der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Rande der Jahreskonferenz des Weltverbandes der technischen Analysten IFTA in Kairo am Sonntag. Damit meint Griffith sehr lange Konjunkturzyklen, die von wichtigen technologischen Erfindungen wie der Dampfmaschine ausgelöst wurden. Experten zufolge neigt sich der aktuelle, vom Computer- und Internetzeitalter geprägte Megazylus allmählich dem Ende zu. Welche Welle danach kommen könnte, ist umstritten.

Griffiths zufolge dürfte angesichts der tristen Wirtschaftslage das weltweite Zinsniveau erst 2023 einen Boden erreichen. Damit würden die Anleihekurse spiegelbildlich zum Renditerückgang noch für eine längere Zeit steigen, zudem besäßen nicht zinstragende Investments wie etwa Gold einen Vorteil.