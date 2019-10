In Thüringen gibt es am 27. Oktober noch eine wichtige Landtagswahl. In Sachsen und Brandenburg fuhren Linke wie Sozis heftige Verluste ein. Die alten SED-Kader und Rest-Sozialdemokraten sollen in Thüringen nun wieder brav an die Wahlurnen schreiten, weil sie bislang über ihre linksgrünen Lifestyle-Parteien tief enttäuscht sind. Selbst die linke Frontfrau Sahra Wagenknecht wirft inzwischen

Der Beitrag „DDR war eine Diktatur“ – aber (k)ein Unrechtsstaat! erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Olaf Opitz.