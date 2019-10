Traumhaus verkauft zwei Bauprojekte in Wiesbaden

Traumhaus verkauft zwei Bauprojekte an die Nassauische Heimstätte. Die beiden Projekte in Wiesbaden erwerbe diese per Forward Deal, heißt es von Seiten des m:access-notierten Unternehmen am Montag. Zu finanziellen Details macht Traumhaus keine Angaben. Beide Projekte kommen zusammen auf 126 Wohneinheiten mit Größen zwischen 55 Quadratmetern und 100 Quadratmetern sowie sieben Gewerbeeinheiten. Hinzu kommen Stellplätze für Autos, ...