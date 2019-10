Gold hat 2019 eine Wiederbelebung erfahren. Seit Jahresbeginn steht das Edelmetall mit 18% im Plus und erreichte auf Eurobasis sogar einen Anstieg von deutlich über 20% und schnitt damit mehr als 50% besser ab als der DAX.

Und doch scheinen bei Gold noch nicht alle "an Bord" zu sein, die es sich leisten sollten. Nehmen wir einmal die Family Offices, jene Verwalter von privaten Großvermögen der Eigentümerfamilien. Der jüngste veröffentlichte "Global Family Office Report 2019", einer Umfrage der Schweizer Großbank UBS, erstaunt mich:

Nur mit 0,8 Prozent ist Gold in den Portfolios der Reichen gewichtet. Die Portfolios aus den Eigentümerfamilien zeigen aktuell durchschnittlich diese Anteile:

Gold und wertvolle Metalle 0,8 Prozent

Rohstoffe 1,0 Prozent

Landwirtschaft (Wald und Ackerland etc.) 1,4 Prozent

Barbestände oder Äquivalente 7,6 Prozent

Festverzinsliche Anleihen der Industrieländer 12 %



Die Schockmeldung ist, dass nur noch 3% der Vermögen in inflationsresistenten Anlageklassen investiert wurde, während fast 20% oder siebenmal mehr Geld in Anlageklassen liegt, die bei starken Verwerfungen mindesten stark leiden würden.

Und jetzt aber die gute Nachricht: Von den 360 befragten Family-Offices, welche zusammen circa 5,9 Billionen Dollar verwalten, wollen 17 Prozent ihre Goldposition im nächsten Jahr erhöhen.

Das lässt doch hoffen, wenn fast jeder fünfte Vermögensverwalter seine Goldinvestments verstärkt, oder? Immerhin, Pi-mal-Daumen wären das auf das betreute Vermögensvolumen durchschnittlich rund 1,0 Billionen Dollar, die davon betroffen sein könnten. Dadurch dürften schon einige Milliarden US-Dollar wieder neu auf die Käuferseite wechseln.

USA mit erschreckend schlechten Konjunkturdaten

Wie stabil die Nachfrageseite aktuell ist, zeigen auch die letzten Kursbewegungen beim gelben Edelmetall. Hatte ich in einer der letzten Kolumnen darauf hingewiesen, dass Preisrücksetzer bis um die 1.440 noch möglich sind und das Kursbild nicht wesentlich eintrüben, so trat das annähernd in den vergangenen Tagen ein.