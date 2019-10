Das Wertvollste an Immobilien sind in der Regel nicht die Ziegel und der Beton, sondern der Boden, auf dem die Gebäude stehen. So dürften die bestehenden Gebäude in Boomregionen wie München weniger zu den märchenhaften Preisanstiegen beigetragen haben als die Knappheit an Bauflächen – ein Prinzip, das auch Helma Eigenheimbau verinnerlicht hat.

Der Hersteller von Einfamilienhäusern in Massivbauweise ist seit mehr als 30 Jahren auch als Bauträger tätig und sitzt auf einem riesigen Bestand an unbebauten „Vorratsgrundstücken“. Helma errichtet Eigenheime und Wohnungen in Ballungsgebieten und deren Speckgürteln.