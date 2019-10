Simons: Wir haben uns gefragt, wie ein Land mit einer schrumpfenden Bevölkerung Wohnungsknappheit haben kann. Dabei sind wir auf veränderte Muster bei der Binnenmigration gestoßen. Schaut man sich die Zahlen an, lässt sich erkennen, dass vor allem die jungen Menschen von 20 bis 35 die Wohnungsmärkte definieren. Diese Gruppe ist zwar immer schon mobil gewesen, hat aber irgendwann angefangen, sich „zusammenzurotten“ – und zwar nicht nur in die boomenden Städte, sondern dort auch noch vorwiegend in die hippen, angesagten Stadtteile. Dafür gibt es gute Gründe: In den kleinen Städten gibt es kaum mehr junge Leute. Der Standort wird für diese Zielgruppe damit immer unattraktiver. Es gibt keine Bars und Clubs mehr. In den Schwarmstädten, wie ich sie nenne, trifft diese Gruppe jedoch auf Gleichgesinnte und die passende Infrastruktur.

Smart Investor: Sind es nicht auch die guten Jobs, die lediglich in den Metropolen verfügbar sind?

Simons: Nach unseren Untersuchungen liegt es nicht nur an den Jobs, denn die gibt es aktuell überall. Es liegt viel eher an der relativen Attraktivität der Schwarmstädte für junge Leute. Wenn Sie in Leipzig herumlaufen, haben Sie nicht das Gefühl, in einer alternden Gesellschaft zu leben. Daneben gibt es bei dieser Gruppe auch noch eine andere Priorisierung als in vorherigen Generationen. Während es früher „gutes Geld, gute Arbeit“ hieß, gilt heute für viele das Prinzip „gute Stadt, gutes Geld, gute Arbeit“ – und zwar in dieser Reihenfolge. Die Ersten, die mit dem „Schwärmen“ angefangen haben, sind die Generation nach den Baby-Boomern. Diese Generation ist eine kleine Minderheit, die einer Stadt nicht ihren Stempel aufdrücken kann. Das ist eine Spätfolge des Pillenknicks. Die von dieser Gruppe ausgehende Binnenmigrationswelle hatte aber eine enorme Wucht, die auf ein relativ starres Wohnungsangebot getroffen ist und daher die Mieten und Kaufpreise enorm ansteigen hat lassen.

Smart Investor: Irgendwann sind die Mieten aber doch so hoch, dass sich auch diese Zielgruppe keine Wohnung mehr leisten kann, oder?

Simons: Richtig. Relative Preise regieren die Welt. Viele Städte sind schlicht und ergreifend so teuer geworden, dass der „Schwarm“ nun an den Topstädten vorbeizieht. Statt nach München gehen viele Berufsanfänger nun z.B. nach Erlangen, weil sie sich das In-Viertel Schwabing eben nicht mehr leisten können und in München eher am unattraktiven Stadtrand wohnen müssten. In Erlangen können sie aber in einem hippen Viertel in der Innenstadt wohnen. Unterm Strich hatten all diese Städte 2018 einen Wegzug zu verzeichnen. Und das sind die gesamten Großräume gewesen, nicht der Wegzug in das Umland. Als die Binnenmigration vor ein paar Jahren zu schwächeln begann, hat der Zuzug aus dem Ausland noch eine Zeit lang für Nachfrage gesorgt, sich jetzt aber auch abgeschwächt.

Smart Investor: Das Faszinierende ist jedoch, dass die Kaufpreise trotz dieser pessimistischer stimmenden Fakten weiter gestiegen sind. Was muss also passieren, damit die Anleger aufwachen und dies realisieren?

Simons: Viele Anleger scheinen nicht zu wissen, wohin sie ihr Geld stecken sollen. Aber irgendwann wird der Markt wieder anhand der Fundamentaldaten bewertet – und die stimmen mich aktuell alles andere als optimistisch. Die heutigen Kaufpreise nehmen dagegen bereits heute eine perfekte Zukunft vorweg. Dazu müssen aber die Zinsen niedrig bleiben und die Mieten weiter deutlich steigen, was einen enormen Zuzug benötigt. Neubau darf es gleichzeitig kaum geben. Kurz: Diese positiven Szenarien sind schlichtweg nicht realistisch. Das Wohnungsangebot steigt durch Neubau. Wenn ein großes Angebot auf eine niedrigere Nachfrage trifft, muss sich dies irgendwann in den Preisen niederschlagen. Schauen Sie sich doch einmal an, wo in den Boomstädten überall gebaut wird. Es ist einiges in der Pipeline. In Hamburg wurden letztes Jahr bereits mehr Wohnungen fertiggestellt, als Einwohner hinzugekommen sind. Die Plakatwände sind voll mit Anzeigen für Wohnungsbauprojekte. Würden die wie geschnitten Brot verkauft werden, würde es dieses ganze Marketing doch nicht benötigen.

Smart Investor: Warum ist der Markt so schwerfällig und reagiert nur langsam auf die Fakten

Simons: Das ist die Million-Dollar-Frage. Ich weiß es leider nicht. Meine zwei Erklärungsansätze wären folgende: Es ist viel „dummes Geld“ im Umlauf. Einige Anleger setzen unter völliger Unkenntnis des deutschen Immobilienmarktes die fasche Messlatte an. Wenn Sie darauf hoffen, dass in Deutschland Preise wie in New York oder London möglich sind, machen Sie einen Fehler. Deutschland ist polyzentral; es gibt zu jedem Standort Alternativen. Die Preise können deswegen nicht in Dimensionen vorstoßen wie in solchen Metropolen. Der zweite Punkt wäre, dass die Minuszinsen die Oberhand gewonnen haben. Vielleicht sind in dieser Welt eben auch faktisch unrentable Wohnungen attraktive Anlagen. Wir diskutieren aber gleichzeitig in Berlin über Enteignungen oder Mietdeckel. All das sind Risiken, die Anleger ebenfalls ins Kalkül einbeziehen müssen. Jetzt ist mit Sicherheit aber der falsche Zeitpunkt, noch Wohnimmobilien in den Top-Seven-Städten zu kaufen.

Smart Investor: Herr Prof. Dr. Simons, vielen Dank für diese interessanten Erklärungen.

Interview: Christoph Karl