Die PR-Strategen von Fridays for Future müssen sich langsam etwas einfallen lassen. Schließlich stiehlt ihnen mittlerweile eine andere Klima-Protest-Bewegung die Schau: Extinction Rebellion (XR) ist nun der letzte Schrei des internationalen und deutschen Klimarettungsaktivistengewerbes. Entstanden in England im vergangenen Jahr, startet die Organisation nun in Berlin eine Art Großoffensive, die die ganze Woche über andauern soll.

Der Beitrag Extinction Rebellion: Die apokalyptische Spaß-Sekte greift Berlin an erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Ferdinand Knauss.