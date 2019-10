4SC kündigt Kapitalerhöhung an - Großaktionäre zeichnen Aktien

Das Biotech-Unternehmen 4SC AG will sich per Kapitalerhöhung rund 22 Millionen Euro an neuen finanziellen Mitteln zur Entwicklung des Medikamentenkandidaten Domatinostat sichern. Man plant, knapp 10,65 Millionen junge 4SC-Aktien zum Ausgabepreis von jeweils 2,10 Euro zu platzieren. Für 3 Bezugsrechte können Anleger eine der jungen Aktien zum Ausgabepreis beziehen. „Die Bezugsfrist soll voraussichtlich am 28. Oktober 2019 beginnen ...