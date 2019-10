NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag ihre anfänglichen Verluste weitgehend abgeschüttelt. Nach einem kurzen Ausbruchsversuch nach oben zeigten sich die Kurse der wichtigsten Indizes zuletzt allerdings wieder kaum bewegt: Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt nur noch um 0,02 Prozent auf 26 578,33 Punkte, während der marktbreite S&P 500 um 0,08 Prozent auf 2949,79 Punkte nachgab. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,03 Prozent auf 7752,02 Zähler.

Als Grund für die verhaltene Marktentwicklung führten Börsianer die Sorge an, dass China einem umfassenden Handelsabkommen mit den USA zunehmend zögerlich und widerwillig gegenüber stehe. Auch dass die Atomgespräche zwischen den USA und Nordkorea wieder in einer Sackgasse stecken geblieben seien, drücke auf die Stimmung. Vergangene Woche hatten schwache Konjunkturdaten Ängste vor einer Rezession in der weltgrößten Volkswirtschaft geschürt und den Dow deutlich nach unten gezogen, bevor er wieder einen Großteil dieser Verluste hatte aufholen können.