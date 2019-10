FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben vor den wichtigen Handelsgesprächen zwischen den USA und China verhalten optimistisch. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex Dax signalisierte knapp eine Stunde vor der Eröffnung am Dienstag ein Plus von 0,34 Prozent auf 12 139 Punkte. Konjunktursorgen hatten das Börsenbarometer Anfang Oktober noch deutlich unter die Marke von 12 000 Punkten gedrückt.

Damit könnte der Dax seine jüngste Erholung fortsetzen. Die Anleger schienen zumindest eine Verschiebung weiterer Zollerhöhungen zu erwarten, sagte Analyst Stephen Innes vom Handelshaus Axi Trader. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Dienstag ebenfalls etwas höher erwartet.