Dialog Semiconductor: Bald neues Mehrjahreshoch?

Der Halbleiterhersteller Dialog Semiconductor sorgte zum Wochenbeginn wieder einmal für spannende Nachrichten. Das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen teilte mit, dass man den ebenfalls in Deutschland beheimateten Halbleiterhersteller Creative Chips für zunächst rund 80 Millionen Dollar übernommen habe. In den folgenden beiden Jahren könnten bei Erreichung bestimmter Umsatzziele weitere Zahlungen, bis zu 23 Millionen Dollar, fällig werden.

Das spannende an der Neuerwerbung: Creative Chips ist ein mittelständischer Produzent, der sich insbesondere auf das Thema Internet of Things und dabei auf die industriellen Anwendungen (IIoT) fokussiert. Dialog Semiconductor, die selbst bislang eher einen konsumorientierten Ansatz hatten, könnten so deutlich stärker in den Industrie- und Automobilbereich expandieren. Creative Chips selbst erwartet für dieses Jahr einen Umsatz von rund 20 Millionen Dollar und zählt zu seinen Kunden unter anderem Siemens, Braun und den Fahrstuhl-Hersteller Otis.

Zuerst wusste die Börse zwar nicht, wie sie diese Neuerwerbung bei Dialog Semiconductor einschätzen sollte. Am Ende entschlossen sich die Anleger allerdings, hier die positiven Perspektiven stärker zu gewichten. Damit ist die Aktie von Dialog auf bestem Wege, ihr bisheriges Jahreshoch bei 44,98 Euro wieder in Angriff zu nehmen. Ein Ausbruch über diese Marke könnte dabei ein neues Momentum entfachen und dann auch in Richtung des bisherigen 3-Jahres-Hochs bei gut 52 Euro gehen.