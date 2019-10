LVMH glänzt auch in Asien

Vertrieben werden die Produkte insbesondere über Boutiquen und in eigenen Shops. Die Zahl der Verkaufsstellen konnten in den letzten 10 Jahren verdoppelt werden.

Nicht nur in den verschiedenen Bereichen ist LVMH diversifizierter aufgestellt als zum Beispiel Swatch – sondern auch regional. 30% des Umsatzes werden (ex Japan) in Asien erzielt, 29% in Europa selbst und knapp ein weiterer Viertel in den USA. Auf diese Weise war LVMH auch weniger stark betroffen von politischen Spannungen, wie der US-Chinesische Handelsstreit – oder von der Lage in Hong Kong.

LVMH ist – nachdem bereits das letzte Jahr äußerst zufriedenstellend war – auch dieses Jahr auf Erfolgskurs. So konnte der Umsatz im ersten Halbjahr auf EUR 25 Mrd. gesteigert werden.

Trotz der Kursavancen, die LVMH verzeichnen konnte, wird der Titel noch immer von vielen Analysten mit einem BUY-Rating versehen: der Bloomberg Consensus liegt noch immer mit rund 60% auf BUY.

Quelle: Vontobel, eigene