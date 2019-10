Ließen zuletzt die Bullen bei der Nel ASA Aktie nicht locker, so sind es nun die Bären. Nach vergeblichen Versuchen der Wasserstoff-Aktie, in Richtung Haussetop bei 1,004 Euro voran zu kommen, fiel der Aktienkurs des norwegischen Unternehmens zuletzt zurück. Von 0,88 Euro, der Kursspitze im Handel am 24. September, fiel Nels Aktienkurs an der Frankfurter Börse bis auf 0,76 Euro. Seit drei Tagen nunmehr sind immer wieder in diesem ...