Der Immobilienfinanzierer Hypoport hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres sein Transaktionsvolumen um satte 18 Prozent auf 50,4 Mrd. Euro gesteigert. Dabei entfielen gut 95 Prozent davon auf Immobilienfinanzierung und Bausparen. Vorstandschef Ronald Slabke sprach von einer nachhaltig positiven Entwicklung, was an der Börse auch umgehend honoriert wurde.

Schon des Öfteren wurde dieser Basiswert besprochen, das letzte Mal kurz vor einem Ausbruch über die Jahreshochs aus 2018 im zweiten Quartal. Das Ziel um das 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement und der Marke von 245,60 Euro arbeitete das Wertpapier anschließend bravourös ab, stieß aber bei 261,50 Euro an seine Grenzen. Seit Sommer bewegt sich der Wert in einer groben Seitwärtskonsolidierung die sich zwischen 220,00 Euro und den Jahreshochs von 261,50 Euro bewegt. Der gestrige Kurssprung von am Ende 5,16 Prozent katapultierte das Papier wieder ins Mittelfeld der bisherigen Handelsspanne, für eine eindeutige Signallage müssen jedoch die markanten Triggerpunkte um die Jahreshochs oder die untere Ebene der Handelsspanne erst nachhaltig ausgelöst werden.