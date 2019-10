Lange notiert die Teamviewer-Aktie noch nicht an der Börse, doch ein kurzer Blick auf die charttechnische Lage bei der Aktie ist durchaus - mit den gebotenen Einschränkungen so kurz nach dem IPO - interessant. Zu 26,25 Euro an die Börse gegangen, hat der Aktienkurs des Anlegern bisher nicht gerade große Freude gemacht. Das bisherige Top bei 26,71 Euro wurde am ersten Handelstag erreicht. Anschließend rutschte der Aktienkurs von ...