Steht Nordex vor der Übernahme durch Acciona? Der Großaktionär des TecDAX-notierten Windenergie-Anlagenbauers erhöht per Kapitalerhöhung seine Beteiligung auf mehr als 30 Prozent. Damit wäre eine Pflicht-Übernahmeofferte an die freien Aktionäre fällig. In der heutigen Mitteilung von Nordex steht die „Hammer-Meldung” aber recht weit unten versteckt: „Alternativ könnte Acciona alsbald ein befreiendes freiwilliges ...