Nordex – Übernahmehammer

Übernahmephantasie treibt am Dienstag die Nordex-Aktie an. Für die Papiere des Windkraftanlagenherstellers ging es rund acht Prozent nach oben. Wir hatten auf Feingold Research und in unserem Videonewsletter im wieder Papiere auf Nordex vorgestellt – in den Turbos können Sie nun die Gewinne einstreichen. Nordex führt eine Kapitalerhöhung durch eine Privatplatzierung bei dem spanischen Großaktionär Acciona durch. Der Anteil von Acciona dürfte so über 30 Prozent steigen. Bislang halten die Spanier 29,9 Prozent an Nordex. Acciona wäre dann verpflichtet, ein Pflichtangebot an alle Nordex-Aktionäre abzugeben. Alternativ könnte der Konzern ein freiwilliges Übernahmeangebot vorlegen. Unklar ist bislang, wie viel Acciona den Nordex-Aktionären bieten möchte. Der Großaktionär könnte auch nur auf einen Ausbau seiner Beteiligung bei Nordex aus sein.

Quelle: dpa-afx, eigene