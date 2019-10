Anhaltende Industrierezession in Deutschland

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im August überraschten die Auftragseingänge der Industrie in Deutschland mit einem Monatsrückgang von 0,6% (Konsens: -0,3%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zwar sei der Vormonatswert von -2,7% auf -2,1% gg. Vm. nach oben revidiert worden, so dass die Enttäuschung verhalten ausgefallen sei. [ mehr