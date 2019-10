Dass Henkel nicht gerade zu den Wachstums-Raketen gehört, kann man unbesehen unterschreiben. Seit 2018 bewegen sich Umsatz und Gewinn nur noch geringfügig. Hinzu kommt, dass die Dividende nur Durchschnitt im DAX ist. Aber gerade dass sich bei diesem Unternehmen nicht allzu viel bewegt, ist für diese Aktie in unsicheren Börsenphasen oft von Vorteil. Denn da Henkel als Konsumgüterhersteller mit etablierten Marken kein stark zyklisches Unternehmen ist, wie es z.B. ein Chiphersteller oder ein Automobilkonzern wäre, wird diese Aktie als defensiv wahrgenommen. Und genau so etwas wird in Situationen, in denen man nicht weiß, ob DAX & Co. morgen einbrechen oder durch die Decke gehen, gerne gekauft … und vor allem weniger stark verkauft.

Mit einem Stay High-Optionsschein setzt man als Investor darauf, dass eine Aktie eine bestimmte Marke, den KO-Level, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht unterschreitet. Kommt es so, bleibt der Kurs bis zum Ende der Laufzeit des Stay High-Optionsscheins über diesem Level, wird der vorab festgelegte Maximalbetrag ausgezahlt. Die Differenz zwischen dem Einstiegspreis und diesem Maximalbetrag stellt dann den Gewinn dar. Mit einem Stay High-Optionsschein würde man also nicht darauf angewiesen sein, dass Henkel kräftig steigt. Sie darf sogar fallen und trotzdem würde man diese Differenz zwischen Kaufpreis und Maximalbetrag als Gewinn einstreichen. Nur darf sie dabei nicht unter diese KO-Schwelle rutschen. Für Henkel eine interessante Konstellation.

Ein Polster für den „Fall der Fälle“

Sie sehen im Chart, dass sich die Aktie in einem mäßig aufwärts laufenden Trendkanal bewegt. An dessen oberer Begrenzung ist der Kurs zwar Mitte September erst einmal nach unten abgewiesen worden. Aber der übergeordnete Trend bleibt intakt, die letzten Zwischentiefs lagen jeweils über den vorherigen. Hinzu kommt, dass Henkel aktuell genau an der 200-Tage-Linie nach oben gedreht hat und die Bullen derzeit ein gerade generiertes Kaufsignal des Stochastik-Oszillators im Rücken hätten. Das muss nicht dazu führen, dass Henkel umgehend wieder an die obere Begrenzung des Trendkanals bei derzeit 96 Euro läuft oder diese gar überwindet. Aber es bietet ein gewisses Polster für den „Fall der Fälle“: