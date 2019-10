Wirecard Aktie fährt Achterbahn - erste Kaufempfehlung

Die Kursentwicklung der Wirecard Aktie gleicht heute Morgen einer Achterbahnfahrt. Nachdem das Unternehmen am Morgen die Mittelfrist-Prognose für 2025 deutlich angehoben hatte, rauschte der Aktienkurs zunächst bis auf 148 Euro nach oben. Doch wir hatten schon gewarnt: So richtig war der Funke von der Mitteilung auf den Markt nicht übergesprungen und so dreht Wirecards Aktienkurs weit unterhalb der Widerstandsmarke rund um die ...