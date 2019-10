Kann die Nordex-Aktie ihren Höhenflug nach dem neuen Übernahmeangebot weiter fortsetzen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die Aktien von Erzeugern von Windenergieanlagen befanden sich im vergangenen Sommer stark unter Druck. So verlor beispielsweise die Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554) wegen negativer Analysteneinschätzungen und dem Druck auf die Margen innerhalb des kurzen Zeitraumes vom 5.7.19 bis zum 3.9.19 mit ihrem Absturz von 14,95 auf bis zu 8,55 Euro 43 Prozent ihres Wertes. Danach stabilisierte sich der Aktienkurs und konnte am 20.9.19 sogar wieder kurzfristig die Marke von 11 Euro überwinden. Die Nachricht über ein Übernahmeangebot des spanischen Großaktionärs Acciona verhalf der Nordex Aktie im frühen Handel des 8.10.19 zu einem Kurssprung von bis zu 9 Prozent.

Risikobereite Anleger, die der Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder einen Anstieg auf das Niveau von Ende Juli 2019 im Bereich von 11,50 Euro zutrauen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.