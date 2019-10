Bei Qiagen gibt es eine ganze Reihe von Nachrichten, die den Aktienkurs des Biotech-Unternehmens an der Börse abstürzen lassen. Aktuell verliert der TecDAX-notierte Biotech-Titel mehr als 20 Prozent an Wert auf 23,49 Euro, das bisherige Tagestief ist bei 22,90 Euro notiert. So ist bei den Belastungen heute die Nachricht zum schwächer als erwarteten Wachstum in China zu nennen. Das hat Folgen: Vorläufigen Zahlen zufolge sei der ...