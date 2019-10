Wirecard organisiert heute in New York einen Kapitalmarkttag. Die Veranstaltung startet am Nachmittag europäischer Zeit. Schon im Vorfeld wird klar, dass die Vision 2025 von Wirecard angehoben wird. Bisher ging der DAX-Konzern davon aus, 2025 ein Transaktionsvolumen von mehr als 710 Milliarden Euro zu erzielen. Der Umsatz sollte bei mehr als 10 Milliarden Euro liegen, die EBITDA-Marge wurde auf mehr als 33 Prozent geschätzt. Laut ...