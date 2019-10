FCR Immobilien erwirbt drei Immobilien

Die m:access-notierte FCR Immobilien meldet Zukäufe. In Duisburg und Kaiserslautern kauft die Gesellschaft zwei Großhandelsfachmärkte, zum Portfolio hinzu kommt zudem ein Büro- und Geschäftsgebäude in Hagen. „Die bereits vollvermietete Gesamtfläche der drei Objekte beläuft sich auf rd. 7.200 m², die Grundstücksfläche auf rd. 22.000 m²”, meldet FCR Immobilien am Dienstag. Jährlich erzielen die Immobilien Mieteinnahmen ...