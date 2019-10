Schwellenländer-Profi von Guinness AM: „Von diesen 3 Anlageideen versprechen wir uns viel“

Mark Hammonds managt den Guinness Asia Equity Income Fund. Der Schwellenländer-Fonds möchte ein Gutteil seiner Erträge aus Dividenden ziehen. Wie dieses Konzept in aufstrebenden Märkten funktioniert und wo er aktuell interessante Investmentgelegenheiten sieht, erläutert Hammonds im Interview. DAS INVESTMENT: Schwellenländer bieten ein anderes Investmentumfeld als Industrieländer. Inwiefern funktioniert Ihrer Ansicht nach die Idee des "Einkommens", also der regelmäßigen Dividendenerträge aus Fonds, auch dort?Mark Hammonds: Traditionelle Einkommensanlagen werden oft nicht mit Schwellenländern in Verbindung gebracht. Der Ansatz ist in Asien wohl etwas beliebter als in den globalen Schwellenländern, aber immer noch kein dominanter Anlagestil. Wenn ein Unternehmen eine...