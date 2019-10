Sehr viel niedriger setzen die JPMorgan-Experten das Kursziel an: 165 Euro pro Aktie. Die US-Bank hat die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ihr Experte, Sandeep Deshpande, merkte an, warum Wirecard mit einer niedrigeren operativen Gewinnmarge rechne als bisher. Auf der anderen Seite wurden Umsatz- und Gewinnziel deutlich angehoben, was im Falle eines Erreichens dem Aktienkurs Rückenwind beschere sollte, so Deshpande.

Und was meint Goldman Sachs? Für den Goldman-Analyst Mohammed Moawalla ist zentral, dass Wirecard längerfristig im zweistelligen Prozentbereich wachsen könnte. Trotzdem beließ Goldman Sachs den Ausblick unverändert bei 230 Euro pro Anteilsschein sowie "Conviction Buy List".