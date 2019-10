publity verkauft Immobilie an Barings Real Estate und Coreo

Der Immobilienkonzern publity trennt sich von der Büroimmobilie „St Martin Tower” in Frankfurt, die an ein Joint Venture aus Barings Real Estate und Coreo verkauft wird. Coreo wird zukünftig 10,1 Prozent der Anteile halten. Die Immobilie ist voll vermietet und umfasst 26.000 Quadratmeter vermietbare Fläche. Der Deal soll noch 2019 abgeschlossen werden. Zum Kaufpreis machen die beteiligten Gesellschaften am Dienstag keine ...